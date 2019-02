Chyby se hromadily, uvedla znalkyně ke Studénce. V každé fázi se podle ní mohly práce zastavit, ale nestalo se

„Stavební dozor nevykonával činnost tak, jak měl,“ řekla. „Nebyl nikdo, kdo by kontroloval dodržování bezpečnostních předpisů. Projektant neměl s takovou rekonstrukcí zkušenosti. Věnoval se novostavbám. Tento most byl v provozu padesát let a měl své problémy,“ dodala.

Pošvářová dále uvedla, že chyby jdou na vrub investora, kterým byl Moravskoslezský kraj, a stavebního i technického dozoru. „Měly se na stavbě podílet a pokud to nedělaly, je to jejich pochybení,“ řekla. Podle ní selhal i drážní dozor, který kontroloval práci nad tratí. „Bezpečnostní hlídky nebyly schopny nehodě zabránit,“ sdělila.

Soud ještě jednou vyslechne všechny znalce

Pošvářová tvrdí, že se na stavbě nedodržovaly předepsané normy a hromadily se chyby. „V každé fázi se mohly práce zastavit, pochybení napravit. To se ale nikdy nestalo. Riziko gradovalo, až most spadl,“ uvedla před soudem, který se železničním neštěstím zabývá už podruhé. První rozsudek zprostil obžaloby všech deset obžalovaných. Krajský soud v Ostravě ho loni zrušil a nařídil nové projednání. Při něm soud znovu vyslechne všechny soudní znalce.