Soud znovu projednává tragédii ve Studénce. Letos od ní uplyne už jedenáct let

V srpnu 2011 byl ve Studénce odhalen památník obětem neštěstí, které je druhou nejhorší havárií na české železnici za posledních více než 20 let. Více obětí si vyžádala jen srážka osobního vlaku s nákladním u obce Krouna na Chrudimsku, kdy v červnu 1995 zahynulo 19 lidí. Viníky neštěstí – vlakvedoucího a průvodčího nákladního vlaku – poslal soud za nedbalost a hrubé porušení předpisů a povinností do vězení na osm a pět let.

Krajský úřad, který most nechal opravit, později rozhodl, že přes tragickou nehodu zakázku dokončí ODS – Dopravní stavby Ostrava. Na místě zřícené konstrukce firma do července 2010 postavila nový most.

Havárie se stala 8. srpna 2008 ve Studénce na Novojičínsku na železniční trati číslo 270 spojující Prahu se severní Moravou. Vlak EuroCity Comenius jedoucí z Krakova do Prahy, který měl v té době přibližně desetiminutové zpoždění, narazil v 10:30 do ocelové konstrukce silničního mostu, jež se zřítila na trať. Strojvedoucí, který pád mostu zaregistroval v okamžiku, kdy byl vlak půl kilometru od něj, stačil použít rychlobrzdu a zpomalil tak soupravu ze 134 na 90 kilometrů v hodině. Lokomotiva a první čtyři vozy vlaku vykolejily, smetly i tři nákladní vagony na sousední koleji.

Soud se také musel vyjádřit k připomínce krajského soudu, podle které se společnost Bögl & Krýsl nepřipojila řádně k hlavnímu líčení. Soudce v pondělí pouze konstatoval, že nadřízený soud pravděpodobně přehlédl doklad, podle něhož se společnost, která na stavbě pracovala, připojila řádně.

Jako první shrnul výsledky znaleckého posudku expert z Českého vysokého učení technického Tomáš Rotter. Posudek se zaměřil na technické příčiny havárie. „Na všem trváme. Nehodláme cokoliv měnit,“ řekl znalec. Podle něj stavbaři pochybili například tím, že nezaměřovali stav podpůrné konstrukce, která most podepírala. Neudělali to ani v okamžiku, kdy se zablokoval jeden z vozíků, na kterém se deska mostu pohybovala. Následně se konstrukce vychýlila. Stavaři ji jen narovnali, ale už ne do původní úrovně.

„Ke zřícení mostu došlo v důsledku pohybu celé vysouvací konstrukce. Toto bylo primární příčinou. Vysouvací konstrukce byla v labilním stavu a dostala se do zcela nestabilního stavu,“ řekl. Dodal, že pokud by na stavbě byly dodržovány technické podmínky, existovalo by mnoho okamžiků, kdy se to dalo zastavit. „Nemuselo k té havárii vůbec dojít,“ uvedl znalec.

Tragédie ze srpna 2008

Nehoda se stala 8. srpna 2008. Na železniční trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli dva muži a čtyři ženy. Dva zranění zemřeli později. Zraněno bylo devadesát pět cestujících, z toho devět těžce. Někteří mají doživotní následky.