Stát se mezi osmnácti a jednadvaceti strážníkem? Znojmu se mladí bez zbraně nevyplatí, Brnu ano

Městská a obecní policie může už déle než rok přijímat do svých řad uchazeče ve věku mezi 18 a 21 let. Novela zákona, podle které je to možné, měla pomoci vyřešit nedostatek strážníků. Na jižní Moravě se to však částečně povedlo pouze v Brně, kde se jich za posledních dvanáct měsíců přihlásilo pět. V některých okresních městech zatím takto mladé strážníky kvůli omezením spojeným s věkem nepřijali.