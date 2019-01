Slovanská epopej se možná vrátí do Moravského Krumlova. Praha zatím nemá prostor, kde ji vystavit

Z Moravského Krumlova galeristé odvezli plátna s dějinami Slovanů v únoru 2011. Místnosti jsou od té doby prázdné s výjimkou jedné s nábytkem a depozitáře s moderním uměním manželů Mládkových. Krumlovskému zámku se teď objevila naděje, že by se tam mohlo alespoň na pár let vrátit Muchovo dílo.

Muchova Slovanská epopej se možná na čas vrátí do Moravského Krumlova! Než se vybuduje místo v Praze, připustil to pražský primátor. Na zámku už mají vymyšlené, kam s obrazy. Prostory tu jsou. Podle kastelána jsou i teplota a vlhkost řešitelné. Teď záleží na Praze... pic.twitter.com/5maBeHzoI8 — Martina Tlachova (@Tlachova_CT) January 17, 2019

Kastelán Jiří Všetula už přesně ví, kterým prostorám by plátna slušela. Dvanáct třináct obrazů by mohlo být třeba v rytířském sále, kde by se rozprostřely dokola. Další by mohly být v kapli, nastínil.

Jasno má být v únoru a poslední slovo bude mít Praha. „Je nutné říci, že by šlo opravdu jen o dočasné umístění do Krumlova a je třeba podotknout, že zatím tam nejsou vhodné podmínky. Muselo by tam dojít k úpravám,“ řekl primátor Prahy a dodal, že hlavní město zvažuje víc možností dočasného umístění epopeje. Současně také řeší, kam Muchovo dílo umístí natrvalo. Ve hře zůstává i vybudování lapidária na Výstavišti, víc ale primátor Hřib říct nechtěl.