Brno jako „zatáčka před Vídní“? Ze srovnání vánočních trhů s rakouskou metropolí vychází se ctí

Vídeňské trhy jsou větší a tradičnější, brněnské se snaží přijít každý rok s novými nápady. Zatímco ve Vídni například svařené víno nebo punč nalévají už několik let do červené boty, v Brně jsou hrnečky každý rok jiné. Loni navrhla edici hrnků výtvarnice Vendula Chalánková, letos se o jejich design postaral streetový umělec Timo.

Vídeňský vánoční strom letos přivezli z Korutan, podle tradice totiž pochází každý rok z jiné spolkové země. Za 150 let vyrostl do výšky 28 metrů. V Brně stihl za 40 let vyrůst „jen“ do výšky 14 metrů a je tradičně z bílovického polesí.

Každý šestý návštěvník trhů ve Vídni je cizinec

K nazdobeným stánků před vídeňskou radnicí dorazí podle organizátorů každý rok tři miliony lidí, půl milionu z nich – tedy každý šestý – je pak cizinec. „Slyšíte tu italštinu, francouzštinu, španělštinu. Jsou to mezinárodní trhy,“ pochlubil se jeden z prodejců.

Trhy v Brně navštíví zhruba milion lidí. „Cizinci tady moc nejsou. Většinou to jsou jen studenti,“ řekla jedna z prodejkyň na náměstí v Brně.

Pokud lidé ale nechtějí jen jíst a pít, mají šanci strávit předvánoční období i aktivně. Ve Vídni si zabruslí na ploše tři tisíce metrů čtverečních v parku mezi stromy. Kluziště v Brně je veliké necelých devět set čtverečních metrů, připravuje ale svůj vánoční program a otevře se příští čtvrtek.

Brno předstihlo s rozsvícením stromu většinu měst

Brno letos předstihlo s rozsvícením vánočního stromu většinu měst v Česku. Například strom pro Staroměstské náměstí v Praze budou v neděli teprve kácet.

Na náměstí Svobody je letos dvaašedesát stánků, zimní bar a pódium s hudebním programem. Více klidu bude na blízkém Dominikánském náměstí, kam pořadatelé umístili hlavně stánky s jídlem. Stojí tam také obří betlém a malá zoo. O každodenní hudební program na náměstí Svobody se dopoledne postarají děti ze školek a škol, odpoledne budou divadelní představení, večer koncerty různých žánrů.

Trhy na náměstí Svobody a Dominikánském náměstí letos poprvé trvají až do 28. prosince. Na Zelném trhu budou stánkaři stejně jako loni jen do 23. prosince. Stánků je tam ze všech náměstí nejvíc: 121. Přes šedesát procent z nich se zaměřuje na řemeslné výrobky.

Do 23. prosince potrvají trhy i na Moravském náměstí. Dřevěné stánky tu ale lidé nenajdou. Prodejci jsou totiž se svým zbožím schovaní ve čtyřech velkých plátěných stanech. Dominantou je přes třicet metrů vysoké ruské kolo. Jedna jízda, která umožní výhled na celé centrum Brna, trvá zhruba pět minut a stojí sto korun. Kolo uveze najednou sto čtyřicet lidí.

Trhům stále chybí razítka úřadů

Trhy na všech čtyřech náměstích ovšem stále nemají potřebná povolení. Těm na náměstí Svobody a na Dominikánském náměstí chybí jak povolení od památkářů, tak razítko od stavebního úřadu. To potřebují kvůli tomu, že letos trvají déle než 30 dní.