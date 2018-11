Brněnské hlavní nádraží čeká od prosince další výluka. Potrvá rok

Rychlíky od Vyškova pojedou ze Slatiny do Židenic a skončí také v Králově Poli. Osobní vlaky z Křenovic skončí již v Chrlicích. U osobních vlaků ze Slavkova neplatí jednotné pravidlo, protože některé dojedou až na hlavní nádraží přes Židenice, některé skončí v Židenicích a některé už ve Slatině.

K cestě do centra budou moci lidé využít posilovou tramvajovou linku P6. Osobní vlaky, které jedou od Králova Pole dál směrem na Břeclav, pojedou přes dolní nádraží. „Znamená to poměrně zásadní omezení pro 350 vlaků z 500, které standardně jezdí na brněnské hlavní nádraží,“ řekl Jiří Sysel z Regionálního obchodního centra Českých drah.

Nově se stane hlavní přestupní uzel také z židenického nádraží, odkud budou pendlovat osobní vlaky každých patnáct minut na hlavní nádraží. Některé vlaky pojedou až do Králova Pole. Tam totiž skončí všechny rychlíky od Havlíčkova Brodu.

Náhradní dopravu na hlavní nádraží bude zajišťovat autobusová linka 61 a příležitostně také záložní autobusy dopravního podniku. Kromě tramvajových a autobusových linek, které slouží jako náhradní doprava, budou také všechny regionální autobusové linky z Chrlic pokračovat až na hlavní nádraží a doplní je linka E63 z hlavního nádraží do Chrlic. Do Slatiny pojede z nádraží linka E77.

Podrobnější informace o proměnách jízdních řádů mohou cestující najít na stránkách Českých drah nebo Integrovaného systému Jihomoravského kraje . Ve stanicích budou během výluky informátoři, kteří lidem pomohou zorientovat se ve změnách. Cestující také musí mít na paměti, že se nelze ze Židenic do centra dostat tramvají, protože celý příští rok se bude opravovat také Zábrdovický most.

Do původních kolejí by se pak vlaky v Brně měly vrátit na konci prosince příštího roku. Náklady na opravy mostů přes Hybešovu a Křídlovickou ulici a na nové zabezpečovací zařízení na hlavním nádraží budou přes dvě miliardy korun, zajistí bezproblémovou provozuschopnost hlavního nádraží do doby, než se postaví nové nádraží.