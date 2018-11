Odborník za pět dní medvěda na Valašsku nenašel. Pokus o odchyt šelmy ale nekončí

Poslední známé škody napáchala šelma v noci na úterý, kdy u obce Karolinka zabila tři ovce a další zranila. Podařilo se jí proniknout přímo mezi ně do chléva. Na utajeném místě stále zůstává odchytová klec s medem a pachovými stopami vnitřností, které by jej do klece měly nalákat. Fotopasti v blízkosti klece už zachytily kočku, lišku a ptáky, medvěd ale lákání návnad zatím odolává.

Snaha o odchyt odjezdem odborníka nekončí, tým v něm bude dále pokračovat. „Předpokládáme, že o víkendu zase posílíme pachové stopy, které by medvěda mohly ke kleci přivést,“ uvedl Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí. V případě potřeby mohou znovu přemístit odchytovou klec na jiné, vhodnější místo.