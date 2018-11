Setkala se s Masarykem i Benešem. Před totalitním režimem ale musela Růžena Bunžová utéct do Ameriky

Vzali se v roce 1940. Oddával je tehdy manželův strýček, kněz Bohumír Bunža.

Její muž – který se stejně jako strýc jmenoval Bohumír Bunža – byl jmenován soudcem v Kroměříži a pak se stal přednostou okresního soudu v Bojkovicích. „Když jsem se vdala, postavili jsme dům. Manžel tam dostal pozemek od majitele zámku, byla to část zámecké zahrady. Tam se nám narodily dvě děti,“ vypráví Růžena Bunžová.

Přišel ale rok 1948. Pro manžela, lidoveckého poslance, bylo po komunistickém převratu nejbezpečnější ze země utéct. „Ještě s jedním poslancem a se svým bratrem se nechali zavřít do vagónu, který vezl do Francie nábytek. Museli se tam nasoukat malými okýnky, ale když se tam nasoukali, tak zjistili, že jsou tam věšáky a žádný prostor, to byl špatný útulek. Na každém nádraží kontrolovali obsah vozu i se psem. Strašně trpěli, neměli co jíst, bylo to hrozné napětí. Nakonec se jim podařilo dojet do Německa, kde je vysvobodili,“ popisuje Růžena Bunžová.

Manžel byl odsouzen k trestu smrti

Z Německa se pak Bohumír Bunža dostal do Itálie, odkud aktivně vedl exilovou politiku. Do Československa za rodinou už se vrátit nemohl. „Mezitím byl odsouzený k smrti. A mně se úplně změnil život,“ říká Růžena Bunžová.

Tehdejší režim si došlápl i na strýce. V roce 1949 kněze Bohumíra Bunžu zatkli. Jako ostatní duchovní se stal ze dne na den nepohodlným. „Samozřejmě že mu to zhoršilo, že manžel utekl,“ říká pamětnice.

Po třináctiměsíčním věznění, ještě před vynesením rozsudku, strýc Bohumíra Bunži zemřel v pankrácké věznici v Praze. „Zjistili jsme mnohem později, že byl umučen a že měl zlomenou páteř. Mnoho kněží bylo tehdy takhle usmrceno,“ říká pamětnice.

Nesplnila úkol a přišla o zaměstnání

Rodina mezitím dál žila rozděleně. Po deseti letech od manželova útěku mohla paní Růžena vycestovat do Vídně. Měla ale od státu úkol. Přivést svého manžela, tehdy významného člena exilové křesťansko-demokratické strany, jednu z hlavních postav Křesťansko-demokratické unie střední Evropy a spoluzakladatele Rady svobodného Československa, zpět do vlasti.

Vzhledem k tomu, že ho doma čekal trest smrti, úkol pochopitelně nesplnila. A z Vídně se vrátila bez manžela. „Já jsem měla strach, že mě zavřou. To se nestalo, ale ztratila jsem zaměstnání, poslali mě zametat ulice,“ vzpomíná Růžena Bunžová. Syn studoval a rodinu musela živit dcera.