Karlovy Vary zaplatí za vyhlášky o hazardu. Město narušilo hospodářskou soutěž

„Statutární město povolilo provozování sázkových her a loterií a jiných podobných her jen na adresních místech uvedených v příloze vyhlášek, aniž by výběr adresních míst provedlo na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií,“ uvedl Rafaj.

Tímto postupem vedení města narušilo podle antimonopolního úřadu hospodářskou soutěž. Vyhlášky z let 2013 a 2015 stanovily místa a čas, v nichž lze provozovat sázkové hry, loterie a podobné hry. „Město bude o možnostech, jak reagovat, teprve jednat,“ řekl primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (KOA).