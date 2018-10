Sněmovna: Vláda má chtít po kupci ArcelorMittal plán investic

Kupcem ostravského podniku má být britská firma Liberty House . Firemní odbory však poslaly do Bruselu komisi své námitky, protože se obávají toho, že prodej firmu trvale a nezvratně poškodí.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) poslancům řekla, že Evropská komise nenařídila prodej hutě, ale nařídila skupině redukci jejích kapacit. Prodej ostravské firmy je tak podle ní šance, že se nadále bude v ostravské huti vyrábět. Vláda podle ní chce udělat vše pro to, aby se podařilo udržet zaměstnanost a sociální smír.

„Dle informací generálního ředitele Liberty Steel Johna Boltona není žádný závazek týkající se investic do ostravské hutě součástí kupní smlouvy. Firma Liberty House nemá žádné plány do naší firmy investovat a uvedla nám, že strategie pro Ostravu je využívat stávající zařízení a být nízkonákladovým dodavatelem v regionu.“

Poslanec Luzar: Obavy odborů jsou oprávněné

Obavu z poškození ostravské hutě vyjádřil dnes i poslanec KSČM Leo Luzar, na jehož popud se sněmovna situací zabývala. „Opravdu se spoléháme na to, že skupina ArcelorMittal vybere toho nejlepšího kupce? Svého budoucího konkurenta na trhu? A spoléháme se na Evropskou komisi, že ví o veškerých problémech a podezřeních, které můžeme mít spojené s tímto nákupem?“ ptal se u řečnického pultu. Obavy odborářů jsou podle něj logické.

Zaměstnanci se od představitele Liberty Steel Jona Boltona dozvěděli, že chce společnost provozovat na stávajícím zařízení jako nízkonákladového dodavatele komodit bez nároku na investice. „Když to přeložím do lidské řeči, dojit, dojit, dojit, až kráva chcípne,“ řekl Luzar. Dosavadní vlastník podle něj dělá vše pro to, aby na transakci vydělal, a je mu jedno, jak bude fungovat huť, které se musí zbavit.