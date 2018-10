Klec na medvěda se stěhuje na tajné místo do lesa. Když se odchyt povede, skončí zvíře v zoo

Návnadou v kleci bude podle něj pytel s jablky politými medem. „Pachové stopy budou vytvořeny z mrtvých ovcí, které budeme pravděpodobně tahat za auty, případně i fyzicky,“ vysvětluje Bojda. Přiznal ale, že nalákat medvěda nebude jednoduché. „Z trusu jsme zjistili, že se živí lesními plody, žaludy, bukvicemi, ovocem. Toho je všude dost. Ty ovce, to je pro něj spíš zábava,“ popsal Michal Bojda a dodal, že nedokáže odhadnout, kdy se medvěd do klece chytí.

„Máme představu, kde všude se medvěd v tomto území vyskytuje a kde kříží cesty. Tam ho chceme pachovými stopami přilákat přímo do odchytové bedny,“ řekl Michal Bojda z olomouckého Hnutí Duha.

Klec bude hlídat fotopast

Pohyb medvěda budou odborníci sledovat pomocí fotopastí. Není tedy vyloučené, že by odchytovou klec případně přesunuli na jiné místo. Pro veřejnost ale zůstane místo, kde klec stojí, utajeno. Kdyby ale na ni přece jen někdo narazil, je označená cedulemi o zákazu vstupu a upozorněním na nebezpečí. „Klec je opravdu masivní, i dveře, když zaklapnou, tak mohou člověka poranit. Vyzýváme obyvatele dotčených obcí, když se budou pohybovat v lesích a náhodou by narazili na klec, aby se k ní nepřibližovali a v žádném případě do ní nevcházeli,“ řekl Michal Bojda.

Pokud se odchyt povede, ochránci přírody jednají s několika zoologickými zahradami, které by si zvíře vzaly. „Ta varianta, že bychom medvěda odchytili a vypustili do přírody na jiném místě, reálná není. Medvěd nachodil stovky kilometrů a není pro něj problém se dostat zpět k lidským sídlům. Na Slovensko zvíře odvézt nemůžeme, na to nemáme povolení,“ řekl Michal Bojda.