Odcházející rada Brna nezruší platby za rezidentní parkování. Navrhli to lidovci a Piráti

Koláčný řekl, že návrh na zavedení parkování zdarma neprošel kvůli tomu, že ho nepodpořilo hnutí ANO. Městská část Brno-střed, na jejímž území lokality jsou, podle nové koalice přitom proti návrhu námitky neměla.

Primátor Brna Petr Vokřál (ANO) uvedl, že materiál nebylo možné podpořit z mnoha technických a ekonomických důvodů. Potvrdil to i náměstek Richard Mrázek (ANO), podle kterého byl návrh připravený špatně, nebo náměstek Martin Ander (SZ). „Podstatná část centra by se stala bezplatným záchytným parkovištěm. Neplatilo by se ani v ulicích, kde se nyní platí kvůli obrátkovosti,“ řekl Ander.

Vokřál také kritizoval, že návrh nebyl prodiskutován a byl předložen rychle. ANO je ale připraveno se o tom bavit. Hladík uvedl, že teprve přes víkend se návrh připravoval a v pondělí ho projednala městská část Brno-střed.

Rada města se skládá z dosluhující koalice ANO, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL, Strany zelených a TOP 09. Nově vznikající koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD nejprve vyzvala radu, aby odložila druhou vlnu rezidentního parkování z listopadu na duben. Potom ale návrh upravila a chtěla, aby druhá vlna v listopadu začala, avšak byla bezplatná jak pro rezidenty bydlící v místě, tak pro abonenty podnikající v dané lokalitě, ale i pro návštěvníky.