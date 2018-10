Karlovy Vary mají koalici. Smlouvu podepsalo ANO s Karlovaráky a ODS, primátorkou bude Ferklová

V Karlových Varech končí Kulhánkova éra. Primátor a jeho Karlovarská občanská alternativa, která v roce 2010 vystřídala u moci léta panující ODS, letos u voleb pohořel. Jedenáctiprocentní zisk stačil až na třetí místo, vítězné ANO je více než dvakrát silnější.

Podle volební lídryně ANO a kandidátky na primátorku Andrey Pfeffer Ferklové nenastal při vyjednávání o koalici žádný větší problém po programové stránce. „Rádi bychom rychle zareagovali na krematorium, protože to je věc, která Karlovaráky trápí, a pak jsou to samozřejmě také mosty,“ řekla budoucí primátorka. Koalice by tedy mohla zvrátit letní rozhodnutí dosavadního vedení města kremace zrušit. Nejsložitější byla podle Pfeffer Ferklové dohoda ohledně městské hromadné dopravy – zda bude zdarma a případně pro koho.