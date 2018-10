Karlovy Vary zažily debakl současného primátora. Vyhrálo hnutí ANO

V Karlových Varech jednoznačně vyhrálo hnutí ANO. Získalo necelých 24 procent – to je dohromady 12 mandátů z 35. Porazilo tak hnutí Karlovarská občanská alternativa (KOA), které vedlo tamní magistrát osm let. KOA skončila až třetí s 11 procenty hlasů a pěti mandáty. Druhý nejvyšší počet hlasů dostalo hnutí Karlovaráci s téměř 16 procenty, to mu vyneslo osm křesel v zastupitelstvu.