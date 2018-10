Rybník Nesyt se chystá na podzimní výlov. Moc ryb v něm ale nezbylo

Kolik kvalitních ryb jim zbylo, uvidí hodonínští rybáři až v prosinci. Nesyt vyloví jako vždycky naposledy, protože leží nejvýš.

Vypuštěnou vodu rybáři už použít nemohou

První přijde na řadu nejspodnější rybník Mlýnský. Ten už před výlovem upouštějí. „Samozřejmě bychom rádi vypuštěnou vodu znovu použili, ale protože je poslední v soustavě, tak už ji nelze použít. Jedině že bychom ji přečerpávali zpět, což by v tomto případě nebylo ekonomicky únosné,“ vysvětlil Oldřich Pecha.

Výlov šedesáti tun kaprů z Mlýnského rybníku bude trvat tři dny. Na finální přesun do vánočních kádí pak budou kapři čekat v sádkách.

Více než pětimilionová škoda kvůli úhynu ryb v Nesytu je pro rybářství citelná, firma to ale ustojí. „Je to citelný zásah, ale není to jediný rybník, který máme. Navíc máme nějaké rezervy, takže budeme dál pokračovat v činnosti,“ řekl v létě jednatel Rybářství Hodonín. Nemělo by to podle něj mít ani vliv na ceny vánočních kaprů. Rybářství Hodonín spravuje více než devadesát rybníků a nádrží, roční produkce ryb se pohybuje okolo tisíce tun.