Muž se zotavuje ze západonilské horečky. Propustili ho z nemocnice domů

Muž, který se zotavuje ze západonilské horečky , se nakazil stejně jako v srpnu starší žena v České republice. Onemocnění na něj zřejmě přenesl komár. „Stav pacienta se postupně zlepšuje. Mohl být proto propuštěn do domácího ošetřování,“ řekla mluvčí nemocnice Táňa Svobodová. Zdravým lidem by neměla nemoc způsobit větší potíže, vážný průběh může podle hygieničky Renaty Ciupek nastat u dětí, seniorů a nemocných.

Onemocnění způsobuje virus nazvaný západonilský. Přenášejí ho zejména komáři rodu Culex. Inkubační doba, tedy doba od vstupu viru do organismu do propuknutí nemoci, je od tří do čtrnácti dnů. Dětem a starším lidem s oslabeným imunitním systémem může způsobit například encefalitidu nebo meningitidu. Jedno procento nakažených prodělá zánět mozku nebo mozkových blan. Při závažném průběhu hrozí i smrt. U zdravých lidí ale nemoc často vyvolá jen příznaky připomínající chřipku.