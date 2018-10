Nemocnice v Břeclavi znovu odebírá krev. Transfuzní stanice byla mimo provoz kvůli západonilské horečce

Onemocnění způsobuje vir zvaný západonilský virus. Přenášejí ho komáři rodu Culex. Dosud se nezjistil přenos z člověka na člověka. Větší počet nemocných se objevil spíš v jižní Evropě. Pokud tam lidé cestují, měli by si dát pozor. Lidé se mohou chránit repelenty a v oknech mít síťky.

Stav muže, který se také infikoval v tuzemsku, se zlepšuje. Nemocnice by ho měla v týdnu propustit. Přesný termín ale nezná.

Nemocnice v Břeclavi přerušila odběry v pondělí poté, co se potvrdil druhý případ západonilské horečky u hospitalizovaného muže . V srpnu v nemocnici zemřela na západonilskou horečku dvaasedmdesátiletá žena. Byla prvním pacientem, který se nakazil v České republice.

Nejohroženější jsou děti a staří lidé

Inkubační doba, tedy doba od vstupu viru do organismu do propuknutí nemoci, je od tří do 14 dnů. U zdravých jedinců virus často vyvolá jen příznaky připomínající chřipku. U dětí nebo starších lidí ale může mít vážnější následky jako například encefalitidu nebo meningitidu, v krajním případě hrozí smrt. „Děti nemají ještě dostatečně vytvořený imunitní systém a starší lidé už ho mají naopak opotřebovaný. Horší průběh může mít nemoc u pacientů, kteří mají i jiné nemoci,“ vysvětlila primářka infekčního oddělení břeclavské nemocnice Jana Kleinerová.