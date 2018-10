Pacientka uštknutá mambou zůstává v umělém spánku. Smrtelně jedovatý had je stále na útěku

Podle specialistů na odchyt jedovatých hadů z pražské zoologické zahrady je velmi nepravděpodobné, že had by s ohledem na nízké venkovní teploty opustil zdi bytu, případně domu. Smrtelně jedovatá mamba zelená unikla v pražských Hlubočepích v ulici V Bokách I v úterý večer.

Okolnosti úniku smrtelně jedovatého hada policisté stále vyšetřují, ženu vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu zatím nevyslechli. Podle mluvčího Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Filipa Brože zůstává stav ženy, které bylo podáno antisérum, vážný. „Musíme počkat další dny, abychom věděli, jak to pokračuje,“ uvedl.

Kriminalisté spolu s herpetologem dopoledne zkontrolovali nástrahy, které ve středu nachystali. Mamba se do nich ale nechytla. Pátrání po hadovi proto dál pokračuje, podle odborníků je stále v domě.

Mamba zelená je rychlý, útočný a vysoce jedovatý stromový had, který žije v západní Africe. Její přirozenou potravou jsou především ptáci a drobní savci včetně hlodavců, kořist loví v korunách stromů i na zemi.

Jed mamby je vysoce toxický, není-li okamžitě zahájena léčba, může pacient umřít na udušení způsobené ochrnutím dýchacího svalstva. Jed mamby zelené nicméně není tak nebezpečný jako u mamby černé. Účinkuje až s odstupem, pokud by tedy had někoho kousl, měl by postižený čas zavolat pomoc.

Jedovatí plazi patří z hlediska platných předpisů mezi takzvaná zvířata vyžadující zvláštní péči, kam náleží dále například většina šelem nebo primáti. Jejich chov podléhá schválení krajskou veterinární správou. V Praze aktuálně žádný povolený chov mamby není. Na mambu z Hlubočep majitel povolení neměl.