Český Krumlov zpoplatní výstup turistů z autobusů

Od jara 2019 budou turisté v Českém Krumlově moci nastupovat do zájezdových autobusů a vystupovat z nich pouze na placeném terminálu. Ročně do historického města přijíždí kolem dvaceti tisíc autobusů, což přináší dopravní komplikace. Radní si od opatření slibují úlevu pro dopravu i nové příjmy do rozpočtu.