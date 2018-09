Pražští radní schválili návrh na omezení provozní doby restaurací. Dotkl by se desítek podniků

„Lidé, kteří vyrazili do centra za zábavou, se jen přesouvají z jednoho nočního podniku do druhého, pořvávají na ulicích a vůbec si neuvědomují, že v okolních domech bydlí lidé, spí tam malé děti, senioři a místní občané, kteří ráno vstávají do práce. Tito lidé mají v důsledku nedostatku spánku dlouhodobé zdravotní potíže, vystěhovávají se z Prahy 1 a naše krásné centrum se pomalu vylidňuje,“ uvedl radní Daniel Hodek (ČSSD).

„Občané nám píší petice, stížnosti na noční stav ulic jsou každodenní rutinou. Vyhláška by mohla situaci alespoň částečně zklidnit,“ doufá Hodek. Konečná podoba vyhlášky vzejde z diskuse s městskými částmi. Do jejího znění radnice přidají lokality, které považují za problematické. V minulosti o tom hovořila například radnice Prahy 3.

Podle návrhu Prahy 1, který zastupitelstvo městské části schválilo v roce 2014, by se omezení týkalo podniků v Dlouhé, Dušní, Jakubské, Kozí, Malé Štupartské, Masné, Michalské a Rybné ulici a v ulici V Kolkovně. Nová vyhláška by se podle odhadů dotkla více než stovky podniků. Před schválením se budou moci k návrhu vyjádřit i další instituce.

Mladí turisté jezdí za levným alkoholem

Podle analýzy, kterou si nechala Praha 1 zpracovat, se na jejím území nachází zhruba 3600 pohostinských zařízení a klubů. Na Starém Městě jich je asi 800. Radnice v posledních letech upozorňuje, že zejména mladí lidé ze západní Evropy či USA často přijíždějí do Prahy v první řadě za levným alkoholem. V ulicích pak dělají nepořádek bez ohledu na noční hodinu.