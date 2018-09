Množství lidí otrávených syntetickým kanabinoidem vzrostlo na 21. Policie už stíhá šest osob

Nově obviněnému šestatřicetiletému muži hrozí trest od deseti do 18 let, zatímco pěti ostatním obviněným jen pětiletý trest. Policie bude pro tohoto muže také navrhovat vazbu. Důvodem je, že jeho obvinění souvisí s případem bezdomovce, který po požití drogy zemřel. Uvedl to vedoucí vyšetřování a náměstek ředitele pro službu kriminální policie Radim Wita.

Po požití drogy dosud zemřel jeden člověk. Policisté odhalili také další desítky balení drogy. Fakt, že mrtvých není více, je podle Wity spíše dílem náhody. Její uživatelé totiž měli štěstí, že psychotropní látku ve větší míře neužili spolu s dalšími drogami nebo ji nekombinovali s alkoholem. Bezdomovec, který po užití drogy zemřel, byl zároveň silně opilý.

Jednou z posledních přiotrávených byla pětatřicetiletá žena, která neznámou látku údajně našla. Načež ji kouřila a začala mít zdravotní problémy. „Poté byla ošetřena zdravotníky a převezena do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí.