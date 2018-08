Varovný systém upozorní řidiče na zatopenou silnici pod viaduktem v Pelhřimově

Před dvěma lety vytvořil přívalový déšť pod železničním viaduktem jezero. Voda tam vystoupala až na metr. Řidiči neznalí terénu nebezpečně riskovali a snažili se vodu projet. Auta ale zničili a na pomoc museli přijet hasiči.

Správce silnice sice umístil na místo výstražnou značku, která řidiče varovala před zvýšenou hladinou vody, ale to nestačilo. Teď je na místě v obou směrech nová značka a semafor s čidlem. „Zařízení vyšle signál hasičům, že je tu voda. Druhý signál oznamuje havárii. Když voda vystoupí výš, tak se semafor rozbliká“ vysvětlil montážní technik Karel Viesner.

Pelhřimov chce další světelnou křižovatku

Výstražné signalizační zařízení pro řidiče, ale i záchranné složky začne v Pelhřimově fungovat příští týden. Ve stejné lokalitě chce ale město vyřešit dopravní situaci na nevyhovující křižovatce, která je výpadovou z města a navíc součástí průmyslové zóny. „To by chtělo řešit světelnou křižovatkou, nebo kruhovým objezdem, tady je opravdu mezi kolem patnácté hodiny ohromný provoz,“ řekl starosta Pelhřimova František Kučera.

Ředitelství silnic a dálnic plánuje do osmi let obchvat Pelhřimova, ten by měl každodenní špatnou dopravní situaci vyřešit.