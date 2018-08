Potok v Českém Švýcarsku vyschl. Podle strážců parku vodu asi někdo „krade“

Brtnický potok se tradičně vlévá do Křinice, ale letos v létě nikoli. Do říčky jeho korytem žádná voda nedoteče. Podle místních je to nevídané. „V Brtníkách jsem prožil dětství, dnes je mi 55 a nepamatuji, že by Brtnický potok někdy vyschnul,“ podotkl Václav Sojka, který pracuje ve Správě Národního parku České Švýcarsko.

Koryto ve skutečnosti úplně nevyschlo, půda pod ním je vlhká, ale to nijak neřeší hlavní problém – tedy že nedostatkem vody trpí živočichové, kteří v korytě žijí a k vláze pod zemí se nedostanou.

„Kde je to možné, tak se podaří nachytat nějaké rybky a odnést je výše proti proudu, kde voda ještě teče. Jinak jsme bezmocní,“ uvedl mluvčí parkové správy Tomáš Salov.

Příliv a odliv v potoce

Strážci národního parku se však nedomnívají, že by za vyschnutím koryta bylo jen současné suché počasí. Voda totiž mizí krátce za osadou Kopec a podle Václava Sojky se chová podivně. „Jako příliv a odliv v moři. V jednu část dne voda vysychá a ustupuje a druhou část dne, kdy lidé přestanou zalévat zahrádky, se sem voda dostane ve větším množství a začíná zase zaplavovat území, ze kterého předtím ustoupila,“ upozornil.

Co přesně se děje, ale parková správa neví. Zatím tedy mohla jen vyzvat místní obyvatele, aby dodržovali zákaz čerpání povrchových vod, který na Rumbursku platí od 30. července. V případě nelegálního odebírání vody z Brtnického potoka lidem může hrozit pokuta až 100 tisíc korun.