Jaderná elektrárna Dukovany znovu neplánovaně odstavila čtvrtý blok. Musí zkontrolovat čerpadla

2015

23. června – Energetici neplánovaně odstavili čtvrtý blok kvůli netěsnosti potrubí. Odstávka trvala šest dní.

17. září – Elektrárna oznámila, že neplánovaně odstaví dva bloky kvůli kontrole svárů potrubí. Elektrárna uvedla, že sváry je potřeba zkontrolovat, protože se ukázalo, že některé starší rentgenové snímky nejsou dobře čitelné. Dokumentaci ČEZ prověřoval v souvislosti se žádostí o prodloužení provozu prvního bloku. Produkce elektřiny v Dukovanech tak 19. září po odstavení obou bloků klesla na čtvrtinu.

15. října – Elektrárna oznámila, že neplánované odstávky 2. a 3. bloku potrvají ještě týdny. Kvůli kontrolám svárů se protáhla i plánovaná odstávka prvního bloku.

24. listopadu – ČEZ oznámil, že podal policii podnět k prošetření okolností provedení nekvalitních kontrol svarů, které dělala firma Tediko. Podání trestního oznámení nevyloučila ani šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová; úřad je později také podal, a to kvůli podezření na spáchání trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti.

7. prosince – Elektrárna oznámila, že neplánované odstávky budou pokračovat i v lednu 2016. Z odstavených bloků chtěl ČEZ nejméně jeden zprovoznit do konce roku, podařilo se mu to u třetího bloku, elektřinu začal dodávat 28. prosince. U všech tří ale potřebné práce do konce prosince udělat nestihl.

9. prosince – ČEZ požádal o přerušení řízení pro vydání nového povolení k provozu prvního bloku Dukovan. Odůvodnil to tím, že potřebuje víc času na rozšířené kontroly svarů v tomto bloku a na zpracování jejich výsledků do dokumentace.

11. prosince – Firma Tediko, která jako externí dodavatel dělala kontroly svárů, odmítla odpovědnost za odstávky.

– Jaderná elektrárna Temelín oznámila, že v dokumentaci ke svarům v Temelíně nejsou chyby, které by nutily k odstavení bloků. Závěr přinesly několikatýdenní kontroly.