Fotoreportáž: Plzeň uklízí město po bezdomovcích. Likviduje jejich příbytky i odpad v okolí

Stály by v odlehlejších místech města a za bydlení v nich by bezdomovci „platili“ prací, například by udržovali a hlídali určité území, část parku nebo lesa. Podobně to podle primátora funguje v jedné z pražských částí.

Důsledky agenturního zaměstnávání cizinců

Většina lidí, kteří žijí v Plzni bez domova, jsou Slováci. Jedním z likvidovaných míst je bývalý kryt civilní obrany v Plzni – Doudlevcích, který obývali dva muži. Jeden z nich právě pochází ze Slovenska, druhý z Berouna. Oba v průmyslové zóně na Borských polích přišli o práci, nemohli zaplatit ubytovnu a skončili na ulici. „Přišel jsem o práci, doklady, o všechno,“ říká devětadvacetiletý muž ze Slovenska.

Primátor Zrzavecký poukázal na zaměstnávání prostřednictvím pracovních agentur. „Ti lidé jsou většinou mladšího věku, jsou to většinou Slováci a cizinci a pramení to právě z toho, že přijdou o práci, jinde se neuplatní a skončí na ulici,“ dodal Zrzavecký.