Prožil bombardování Brna: Se spolužáky skončili zasypaní ve sklepě

Padající bomby zasáhly i jeho školu v Údolní ulici v centru města. „Bylo tam asi 200 dětí, všichni jsme se schovali do sklepa. Když se budova propadla do přízemí, vypukla panika a křik. Ven jsme se mohli dostat jen ze sklepního okénka, kterým se naváželo uhlí,“ popisoval.

Zvuk sirén ho i dnes vždycky vystraší. „Prožil jsem si všechny nálety na Brno - ty americké i sovětské. Bylo to opravdu to nejhorší, co jsem v životě prožil a co jsem jako dítě asi prožít neměl. Kolem mě pořád umírali lidé,“ řekl Moutelík.

Několikaměsíční bombardování města teď mapuje nová výstava Letecká válka - cíl Brno, kterou Muzeum města Brna otevřelo na Špilberku. Expozice připomíná následky útoků prostřednictvím dobových fotografií, videozáznamů i předmětů. Autentický zážitek pak návštěvníkům přinese vstup do makety protileteckého krytu. V něm uslyší reálné zvuky leteckého náletu a bombardování.

Kam dopadaly pumy? Prozradí aplikace

Vůbec poprvé také muzeum na výstavě představí návštěvníkům webovou aplikaci, která jim na aktuální mapě Brna zobrazí místa dopadů leteckých pum. „Přestože aplikace obsahuje 970 identifikovaných dopadů a téměř 500 fotografií, nejedná se o kompletní výčet. Řada bomb dopadla mimo městkou zástavbu, proto nejsou zdokumentovány,“ popsala mluvčí Muzea města Brna Martina Šmídtová.

Na přiložených fotkách si pak lidé mohou prohlédnout podobu zasažených lokalit krátce po náletech. Aplikace je dostupná také v mobilní verzi.

Nová aplikace, která mapuje bombardování Brna, je jedním z projektů Internetové encyklopedie města Brna. Ta shromažďuje na internetu nejen texty o historii města, ale také dobové fotografie a zajímavé vizualizace. Jedna z animací nabízí pohled na Brno v roce 1645, kdy ho během třicetileté války obléhali Švédi. Návštěvníci stránky taky mohou porovnat, jak se za posledních 150 let změnilo panorama Brna.

Brno si navíc na konci loňského roku nechalo také jako první město v České republice vytvořit také mapu nevybuchlé munice z 2. světové války. „Mapa vychází z podkladů, hlavně z fotodokumentace, která se dochovala. Bombardován byl především střed města, protože tím cílem bylo hlavní nádraží,“ vysvětlil před časem historik Vlastimil Schildberger. K dispozici ji ale mají pouze stavební úřady, které díky ní mohou lépe upozornit na hrozící nebezpečí všechny, kteří se v rizikových oblastech chystají stavět. Tato mapa není součástí výstavy.