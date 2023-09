Praha 1 zakáže parkování sdílených elektrických koloběžek

Na znění materiálu se shodly všechny kluby v zastupitelstvu městské části. Jeho spolupředkladatel Pavel Marc (Praha 1 Sobě) uvedl, že podle ministerské metodiky je parkování elektrokoloběžek za účelem jejich půjčování na veřejných místech nutno považovat za takzvané zvláštní užívání komunikací, které má svá pravidla.

„To znamená, že je dovoleno pouze, pokud si provozovatel služby obstará souhlas obce například v podobě nájemní smlouvy,“ řekl Marc. Další podmínkou je podle něj zajištění povolení pro zvláštní užívání komunikace u silničního úřadu a uhrazení příslušného poplatku. Zastupitelé středečním usnesením schválili záměr úplně zakázat parkování na pozemcích ve správě městské části, což jsou převážně parky a okolní komunikace.

Zákaz nepokrývá jízdu

Většinu komunikací spravuje hlavní město, které zastupitelé pro území pražské památkové rezervace vyzvali ke stejnému kroku. Centrum metropole je podle Marce specifické a provozem koloběžek kvůli velkému množství turistů trpí nejvíc. „Je to neslučitelné s životem v této městské části, aby se nám tu neustále proháněly po chodnících poměrně těžké stroje, nezřídka obsazené dvěma osobami, a ohrožovaly naši stárnoucí populaci,“ uvedl. Omezení se nemá týkat jízdy na koloběžkách, ale pouze jejich parkování.

Elektrokoloběžky volně stojící k zapůjčení v ulicích Prahy a dalších městech čelí v posledních letech kritice místních obyvatel a samospráv. Kritikům se nelíbí zejména jejich špatné parkování a zanechávání na místech, kde překážejí, a také jízda po chodnících ohrožující chodce.

Ředitel městské policie v Praze 1 Miroslav Stejskal ve středu na jednání zastupitelů řekl, že za prvních sedm měsíců letošního roku strážníci řešili v souvislosti s koloběžkami 4352 přestupků a rozdali pokuty za asi 1,1 milionu korun. „Je to v podstatě asi maximum, co v tom můžeme dělat v rámci jiných činností, které na nás také spočívají,“ dodal. Například v případě kol to bylo podle něho jen 560 přestupků.

Kvůli velkému počtu nehod od začátku září platí úplný zákaz sdílených elektrických koloběžek v Paříži. Francouzské hlavní město se stalo první evropskou metropolí, které se k podobnému kroku odhodlalo. V referendu si jej odhlasovalo 90 procent hlasujících, volit ale přišlo jen osm procent oprávněných voličů.