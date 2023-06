V pondělí teploty znovu překročí tropickou třicítku, varují meteorologové. Pak se ochladí

Před studenou frontou, která do Česka dorazí v pondělí večer, počasí ovlivní teplý vzduch od jihu. „Odpolední teploty vystoupí většinou na 26 až 30 stupňů Celsia, zejména v oblastech Polabí, Poohří, Mostecké pánve a na Plzeňsku bude kolem 32 stupňů Celsia,“ upozornili meteorologové. Výstraha na vysoké teploty platí od pondělního poledne do 20:00, a to pro Prahu, část Středočeského, Plzeňského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje.

V úterý bude do republiky za studenou frontou proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. Nejvyšší denní teploty klesnou na 21 až 25 stupňů, na závěr školního roku budou znovu stoupat k 28 stupňům, ojediněle se objeví přeháňky či bouřky.