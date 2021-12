Velká vánoční předpověď počasí

Po svátcích by se pak mělo zase pomalu den za dnem ochlazovat. Sněžení se do hor začne vracet od pondělka, v nížinách se vločky neukážou dřív než v úterý. Už před Silvestrem se zřejmě vrátí mrazivá rána, ve městech ale bude odpoledne teplota většinou nad bodem mrazu. Celodenní mráz by podle této předpovědi měl přijít zase až v novém roce.

Pro hory je ale výhled na příští týden opět sněhový, a kromě přírodního sněhu by se postupně měly vrátit i dobré podmínky pro umělé zasněžování.