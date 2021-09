Víkend přinese chladnější počasí, nad dvacet stupňů se mohou teploty vrátit v příštím týdnu

Dny se teď rychle zkracují, s každým dnem je noc delší asi o 4 minuty. Už příští týden ve středu nastane podzimní rovnodennost: i když slovo rovnodennost naznačuje, že den by měl být stejně dlouhý jako noc, Slunce bude na obloze viditelné asi o 10 minut déle. To proto, že atmosféra ohýbá sluneční paprsky, a člověk tak vidí i to, co už je reálně schováno za obzorem. Díky plynnému obalu Země vlastně vidí „za roh“.