Ledoví muži letos přišli v plné polní, možná se ještě vrátí

Ledoví muži nedorazí každý rok, někdy můžou naopak přijít v několika vlnách. Letos přišli mimořádně přesně. Pondělní přechod studené fronty znamenal průnik arktického vzduchu od severu do střední Evropy, který se projevil velmi výrazným ochlazením během odpoledne.

Působivé to bylo hlavně na východě Česka, kde před osmou hodinou večer měli ještě 20 °C, o pět hodin později ale klesla teplota ke 3 °C. Výrazné ochlazení doprovodil i pokles hranice sněžení až na 400 metrů. Pár centimetrů sněhu napadlo do úterního rána v polohách nad 800 metrů, na hřebenech Beskyd a Krkonoš to bylo ojediněle až 15 čísel nového sněhu.