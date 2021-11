Elektrárna Chvaletice získala šestiletou výjimku z emisních limitů

Výjimku chtějí i Opatovice

O obdobnou výjimku z emisních limitů usiluje i elektrárna Opatovice na Pardubicku. Krajský úřad v Jihlavě ji už vydal, po odvolání Královéhradeckého kraje čeká na rozhodnutí ministerstva životního prostředí. Královéhradeckému hejtmanství vadí, že povolené lhůty pro přechod na modernější a účinnější technologie jsou příliš dlouhé. V zatím nepravomocném rozhodnutí jihlavského krajského úřadu jsou výjimky pro oxidy dusíku snížené u dvou kotlů na čtyři roky, u dalších dvou na šest a u posledních dvou kotlů to má být osm let, zatímco původně elektrárna počítala u všech šesti kotlů s osmi lety.

U rtuti je stanovena výjimka pro dva kotle na čtyři roky a pro čtyři kotle na šest let. Původně to bylo pro všechny šest let. Královéhradecký kraj požaduje, aby elektrárna co nejdříve přešla z uhlí na zemní plyn, nebo dřív splnila závěry o nejlepších dostupných technikách pro velké spalovací zdroje.

Obě elektrárny v minulosti podstoupily modernizaci za miliardy korun. Aby dosáhly požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musely by investovat další vysoké sumy, což je podle nich neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěly proto na šest až osm let zachovat dosavadní limity.