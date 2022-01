Vysokorychlostní tratě se vyplatí, ukázaly nové studie. Správa železnic už testuje technologie

České vysokorychlostní tratě mají navazovat i do sousedních států. Polsko plánuje do roku 2030 postavit tisíc kilometrů vysokorychlostních tratí. Strategie počítá i s úsekem mezi Katovicemi a Ostravou. Úřady tamním samosprávám představily čtyři varianty projektu, už teď ale narážejí na jejich obavy – nejčasteji je to strach z velkého hluku a zásahů do krajiny.