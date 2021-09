Odměnou pro zdravotníky má být lázeňský pobyt. Hrozí, že se na všechny nedostane

video Události v regionech: Někteří zdravotníci se zřejmě do lázní nedostanou

Dotační program spustilo ministerstvo zdravotnictví koncem června, tedy v létě, kdy bývají ubytovací kapacity v lázních plné běžných hostů. Z očního oddělení v nemocnici Karviná-Ráj se tak třeba zatím žádnému ze zdravotníků nepodařilo voucher uplatnit.

„Jela bych do Teplic nad Bečvou, jelikož Luhačovice, co máme tady poblíž, tak tam už bylo plno. Ale až v listopadu, jelikož byla přeplněná kapacita, byl velký zájem,“ přiblížila sestra oddělení Daniela Ježíšková.

Listopadový termín mají stejně jako ona i další zdravotníci. Vyčerpat si jej přitom musí do konce prosince. „Dotace je vypsaná do konce letošního kalendářního roku. Prověřovali jsme možnost prodloužení na ministerstvu a není to možné,“ uvedla mluvčí karvinské nemocnice Věra Murínová.

Nemocnice musí zdravotníky uvolňovat postupně, nesmí se ohrozit chod

Lázně sice pro zdravotníky vymezily zvlášť ubytovací kapacitu, ta se ale zaplnila během několika dnů. Nemocnice navíc ve stejný termín větší množství zdravotníků neuvolňují, nemohou omezit plynulý provoz zařízení. „Proto se snažíme kombinovat, aby jich jelo jen pár, a musíme na to dohlížet,“ uvedla vrchní sestra očního oddělení Dagmar Řandová.

V městské nemocnici v Ostravě se podařilo voucher vyčerpat zatím jen pár zaměstnancům, jiní ale mají listopadový nebo až prosincový termín. „Je to podřízeno provozním podmínkám a případnému čerpání volna. Je reálné, že se někteří zaměstnanci nedostanou, přestože dostanou volno do lázní, protože bude omezena kapacita,“ potvrdila náměstkyně ředitele ostravské městské nemocnice Kateřina Kyselá.

I když prodloužení platnosti voucherů ministerstvo zdravotnictví nezvažuje, zdravotnické odbory už jednaly o možnosti přesunutí nevyužitých voucherů do příštího roku.