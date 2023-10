Vždycky tady budou miliardáři vlastnící média. Mluvme víc o redakční nezávislosti, žádá David Klimeš

Pozici výkonného ředitele zastává Klimeš od letošního září. „Skoro mám pocit, že poprvé v životě pracuju od rána do večera,“ říká s nadsázkou.

„Věděl jsem, že to nebude jednoduché. Je tam spousta věcí, které musím měnit, a jsem teď uprostřed toho procesu,“ popisuje důvody, proč se v nové roli prakticky nezastaví. Jedním z aktuálních úkolů Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky je rozdělit grant mezi novinářské projekty. Dlouhodobě fond také zpracovává takzvaný MediaRating, který hodnotí kvalitu, důvěryhodnost a transparentnost médií, a nově také Mapu medií.

„V nadačním fondu nezávislé žurnalistiky nechceme ukazovat, kdo je dobrý a kdo je špatný. Chceme přinést nástroje, které ukazují objektivní metriku. To, kdo je jak transparentní, kdo odděluje redakční a inzertní obsah nebo kdo používá clickbaity,“ vypočítává Klimeš. Výjimku podle něj tvoří vyloženě „vykřičené“ případy.

„Ve funkci jsem měsíc a něco a už mi kdekdo volá, ať okamžitě vyloučíme Parlamentní listy. Já ale v tenhle přístup moc nevěřím, věřím v napravené hříšníky,“ říká s tím, že kdyby nějaké médium přece jen vyloučili, lidé ho stejně budou číst.

Parlamentní listy patří mezi zhruba sedmdesát medií, kterým Nadační fond nezávislé žurnalistiky uděluje hodnocení v rámci MediaRatingu. Co naopak fond podle slov výkonného ředitele oceňuje, je to, když se nějaké médium snaží zvednout svou úroveň. Třeba právě podle metrik fondu.

Miliardáři a vlastnictví médií

V podcastu se Klimeš vrací také k nedávné změně ve vlastnických strukturách mediální skupiny Mafra. Od holdingu Agrofert ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše ji koupila skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka. „Já jsem především šťastný, že Andrej Babiš nějakým způsobem řeší svůj desetiletý střet zájmů,“ říká k tomu Klimeš a doplňuje, že transakci musí ještě schválit antimonopolní úřad. Pokud k tomu dojde, ve hře je podle Klimeše i varianta, že Pražák Mafru prodá dál.

„Jakožto ředitele Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky mě extrémně zajímá, aby se udrželo to, v čem je Mafra důležitá. Tedy aby dál fungovaly tiskárny v Praze a Olomouci, protože vybudovat dnes novou tiskárnu je už prakticky nerentabilní,“ vysvětluje.

Případ Mafry je podle Klimeše extrémní, kontroverze s vlastníky miliardáři se ale nevyhýbají ani dalším médiím. Třeba miliardáři Danielu Křetínskému, který je spoluvlastníkem mediálního domu Czech News Center, jež vydává Blesk.

„Myslím, že to tak bylo. Napsal jsem o tom i komentář,“ odpovídá Klimeš na otázku, zda si Křetínský přes list vyřizoval účty za NET4GAS. O firmu, která v Česku provozuje systém plynovodů a předávacích stanic, měl miliardář zájem, nakonec ji ale koupí státní podnik.

I přes tyto vážné problémy se ale média bez miliardářů podle Klimeše nejspíš neobejdou. „Vždycky tady budou silní miliardáři, kteří asi budou něco v médiích vlastnit. Byl bych rád, aby se debata víc posouvala k silné redakční transparentnosti a nezávislosti,“ doplňuje Klimeš.

Věci bychom neměli řešit, až když se nepovedou

V Aktuálně.cz skončil Klimeš jako komentátor letos v dubnu. Práce v redakci mu prý nechybí. Na vlastní tvorbu koneckonců úplně nezanevřel. Vystupuje jako pravidelný host v politickém podcastu Českého rozhlasu Chyba systému. „S Apolenou Rychlíkovou je to někdy docela složité, takže to pak 14 dní rozdýchávám,“ glosuje.

Každé pondělí také vydává vlastní newsletter, kde řeší politická a ekonomická témata. „Nedávno mi jeden čtenář psal, no jo, to je zas ten pondělník Klimeše o tom, jak všichni umřeme. Chápu, že některé mé věci nejsou úplně optimistické, ale já jsem ještě vychován v tom, že veřejný zájem se neřídí tím, co se komu líbí,“ objasňuje, proč se nevyhýbá ani složitým tématům.

Motivací, proč v roce 2019 vůbec newsletter začal psát, bylo nedostatečné mediální pokrytí i chybějící diskuse týkající se rozpracovaných legislativních změn. „Věci řešíme, až když se nepovedou. Je to i jeden z důsledků, proč je tak špatná úroveň vládnutí a správy v Česku. Nemůže za to Babiš ani Fiala ani Kalousek,“ míní Klimeš a dodává: „Důvodem je, že věci řešíme, až když už jsou rozhodnuté, přitom jsme se předtím vůbec nebavili o důvodové zprávě nebo o tom, jaká byla diskuse ve sněmovně a Senátu.“

Stejné chyby se ale podle Klimeše dopouští i sami politici. „Teď to ozvláštnil expremiér Babiš tím, že se poléval kolou, protože měl k lahvi přidělané víčko. Což je něco, co sám schvaloval na Evropské radě, jenom si to nepamatuje,“ uvádí pro příklad.

Jedním z důvodů, proč se o legislativních změnách diskutuje až ex-post, je podle Klimeše i fakt, že novináři často jednoduše neumí číst v už zmíněných důvodových zprávách. Uznává, že to není snadné, svým studentům na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy proto doporučuje, aby se co nejdřív specializovali.

Ekonomický obor vystudoval až za covidu

Sám je absolventem tří oborů. Vedle žurnalistiky studoval také historii a ekonomický obor. Na poslední zmíněný se přitom přihlásil až relativně nedávno. „Během pandemie covidu, kdy jsme všichni byli nějakým způsobem šílení, jsem si řekl, že když tak dlouho píšu o té ekonomice, tak zkusím vystudovat ekonomku,“ vzpomíná, ačkoliv i tak zastává názor, že ekonomický novinář rozhodně nemusí mít vystudovanou ekonomickou školu.

Momentálně pokukuje ještě po právech, protože, jak přiznává, neumí číst zákony. „Když jsem to navrhl doma, žena protočila oči v sloup a odešla do vedlejšího pokoje. Takže to už si asi nedovolím,“ usmívá se Klimeš.

Celý rozhovor si poslechněte v podcastu Background ČT24 na Spotify, Soundcloud, Podcasty Google, Apple a YouTube.