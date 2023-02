Rezervoár možných hostů nevysychá, říká Veselovský. Chtěl by Zemana, Babiše nebo vedení SPD

Vášeň k létání si Martin Veselovský pěstuje už od dětství a sdílel ji i se svým otcem, modelářem a velkým nadšencem do letadel. „Pamatuji si, že někdy v druhé třídě jsem jako čtenářský deník do školy přinesl knížku od Pierra Clostermanna. Byly tam strašlivé scény hořících pilotů. Myslím, že učitelka z toho byla docela nervózní. Rodičů se pak ptala, jestli je všechno v pořádku,“ směje se Veselovský.

Ani obrázky hořících pilotů ho ale od jeho vášně neodradily. Sám v současnosti ve volném čase pilotuje dopravní letadla, i když přiznává, že když byly jeho děti ještě malé, bál se. „Čím jsou děti starší, tím víc lítám v klidu,“ míní moderátor. Zkušenosti má Veselovský také s paraglidingem. Přistání na drátech vysokého napětí v italském Bassanu del Grappa ale nebylo jediné, které se mu nepovedlo. „Po veškerých svých zkušenostech s létáním na paraglidu mám opravdu mizerné skóre na přistání,“ hodnotí.

V Česku sláva není

Kromě tuzemského a zahraničního nebe proletěl Veselovský za dobu své kariéry také velkou část české mediální scény. Pracoval v soukromých i veřejnoprávních médiích a teď je součástí nezávislého projektu. „Hrozně rád bych řekl, že to je plánované, ale není to tak. Vždycky to dojde do nějakého bodu, kdy už to v podstatě dál nejde, nebo se změní okolnosti a přijde změna,“ říká k odchodu z mediálního domu Economie.

Jako mladého moderátora ho diváci mohli vídat na obrazovkách televize Nova v pořadu Áčko. Tehdy si prý dokonce připadal slavný. Zpětně ale na „slávu“ nahlíží jinak: „Jsme v Česku. Mluvit tady o nějaké slávě je absurdní, žádná sláva tady není.“

Svůj vůbec první rozhovor datuje do dob, kdy na začátku 90. let pracoval v Hlasu Ameriky. „Byl to rozhovor s docentem Pelikánem z Filozofické fakulty o válce na Balkáně,“ vzpomíná Veselovský. Pro začínajícího novináře to rozhodně nebylo jednoduché téma. „Ten rozhovor nebyl moc dobrý,“ směje se moderátor.

Na přelomu tisíciletí se Veselovský ze soukromé sféry přesunul do veřejnoprávního Českého rozhlasu, kde moderoval pořad Dvacet minut Radiožurnálu. Za sebou už měl deset let praxe, přesto se nevyhnul školení. „Jan Pokorný mi přinesl haldu novin a řekl: běž domů a čti si nahlas,“ vypráví Veselovský. „Dal mi takovou rychlou jazykovou průpravu,“ vzpomíná. K moderování rozhlasového pořadu si Veselovský později přibral ještě práci v České televizi.

Šlofík pod stolem

Podíl na tom, že se Veselovský přesunul do ČT, měl i stávající ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal. „Bavili jsme se spolu o tom, co přesně bych mohl v České televizi dělat. Říkal jsem mu, že nechci dělat nic jiného než Události, komentáře a on řekl: Tak jo,“ vzpomíná. A tak se Veselovský začal pravidelně objevovat ve večerním diskuzním pořadu. Vedle toho ale pořád přes den pracoval v Českém rozhlase.

„V době, kdy jsem začínal dělat Události, komentáře, jsem měl doma navíc mladší dceru. Bylo to náročné období, ale když jsem se předtím vyspal, bylo to v pohodě,“ vzpomíná Veselovský. Tím předtím má namysli před samotným vysíláním pořadu.

„V noci jsem moc nespal. Ráno jsem musel připravit rozhlasový pořad, do toho byla příprava na Události, komentáře. Pokud jsem chtěl, aby to v deset večer v televizi nějak vypadalo, musel jsem si kolem šesté schrupnout,“ vysvětluje. „Kolegové byli tu půlhodinu potichu. Pro spánek totiž nebylo lepší místo než pod stolem v kanceláři,“ dodává se smíchem.