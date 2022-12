Sociální sítě přesunuly hospodskou debatu do veřejného prostoru, myslí si moderátor Václav Moravec

„V rodině vyvažuji jako nesportovec,“ prozrazuje o sobě na začátku podcastového rozhovoru Moravec. „Neběhám na lyžích a kdybych běhal, asi bych tu dnes nebyl,“ tvrdí. Jeho sestra Klára Moravcová je bývalá biatlonistka a běžkyně na lyžích. Ačkoliv je každý z nich odborníkem na něco jiného, společnou řeč nachází mimo jiné právě v žurnalistice. Vedou polemiku o tom, kdo může za stručné a nepromyšlené odpovědi sportovců po výkonech.

„Já říkám sportovci, Klára zase, co je na té žurnalistice učím. Protože když někdo doběhne do cíle, je rád, že dýchá a zeptat se, jak se vám běželo, to může jen novinář,“ vysvětluje Moravec s tím, že sestře pak se smíchem oponuje: „I když se novinář zeptá hloupě, sportovec nemusí hloupě odpovídat,“ má jasno.

Detaily ze svého soukromého života Moravec jinak prakticky nesdílí. I rozhovory dává sporadicky. Zastává totiž názor, že by za něj měla hovořit hlavně jeho práce.

Za lidské hodnoty

Novinařině se Moravec věnuje už od sametové revoluce. Kromě České televize pracoval také v několika rozhlasových stanicích. Naposledy v Rádiu Impuls, které opustil poté, co ho koupila skupina Agrofert. „Krok to byl logický, protože nepřísluší novináři veřejné služby, aby pracoval pro média vlastněná oligarchou, navíc politikem,“ vysvětluje.

Co by naopak novinář dělat podle Moravce měl, je bojovat za lidské hodnoty. Právě kvůli tomu začal na počátku ruské agrese na Ukrajině psát na svůj soukromý twitterový účet, kde jinak vlastní příspěvky sdílí spíš výjimečně. „Demokratická žurnalistika má bojovat za základní lidské hodnoty, nerelativizovat je. Má říct, kdo je agresor a kdo je napadený bez jakéhokoliv rozmazávání a rozmlžování,“ uvedl k tomu Moravec.

„Byl jsem tak naučen a jinak to neumím,“ dodává s odkazem na své studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde nyní sám učí.

Moderování debat je nevděčná práce

Už řadu let patří nedělní poledne na obrazovkách České televize pořadu Otázky Václava Moravce. Dřív Moravec moderoval také různé předvolební debaty, což je podle něj nevděčná práce. „Když moderátor chce, aby debata byla kritická a šla do hloubky, tak dostane i od kolegů, že zastiňoval kandidáty. Když naopak přistoupí na to, kam debaty směřují a pokládá anketní otázky, tak dostane vynadáno, že to je nuda a že neověřuje výroky kandidátů,“ přibližuje.

Míní, že novináři by právě v období před volbami měli častěji klást otázky, které přímo souvisejí s případnou budoucí funkcí. Sám takto „nachytal“ kandidáty v debatě před krajskými volbami v roce 2016. Ptal se jich, kolikrát byl novelizován zákon o krajích. „Oni čekají otázku na kompetence krajů a co uděláte, až vyhrajete volby. Je to ta nejbanálnější otázka, která v sobě nemá kreativitu. Hned prvním dotazem můžete odhalit i to, nakolik se kandidáti na funkci připravují,“ vysvětluje.

„My jako novináři bychom tu kompetenci měli vyžadovat. Jsme kontrolní mocí ve veřejném prostoru, nebo bychom jí měli být, když si přivlastňujeme metaforu hlídacího psa demokracie,“ dodává.

Svoboda není absolutní, míní Moravec

Moravec v podcastu zavzpomínal také na letošní 17. listopad, kdy se konaly akce na oslavu svobody a demokracie, ale také například demonstrace proti České televizi a vládě. „Vnímal jsem to tak, že to je výdobytek naší svobody a demokracie, což je dobře, že se mohou uskutečnit demonstrace a že nikdo není za své názory zavírán do antonů a odvážen na policejní služebny do Bartolomějské ulice,“ řekl k tomu.

Svoboda ale podle Moravce není absolutní. „Tento mýtus vytvořily sociální sítě,“ myslí si. „Svoboda je limitována odpovědností a neomezováním svobody druhých,“ dodává. Kvůli sociálním sítím se podle Moravce také snížila úroveň veřejné debaty. „Úroveň hospodské debaty se stala dominující i ve veřejném prostoru,“ popsal novinář.

Příliš zkratkovité zpravodajství

V současném zpravodajství Moravcovi chybí více kontextu. I v tomto případě vnímá jako viníka sociální sítě. „Co postrádám na zpravodajství obecně, jsou častější backgroundové materiály. Zprávy v 90. letech se snažily nebýt tak zkratkovité, jak je tomu v současnosti pod tlakem sociálních sítí,“ hodnotí. Sám ve svých pořadech dává přednost pomalé novinařině. A vidí v ní i svou budoucnost.

Na často kladenou otázku, zda plánuje kandidovat v příštích volbách na post ředitele České televize, odpovídá rezolutně ne. „Myslím si, že novinář si má zakázat angažmá v politice i to stát se manažerem nebo ředitelem, chce-li být dobrým novinářem. Na pozici manažera už musíte dělat kompromisy a nemáte myšlenkovou svobodu, kterou máte jako novinář,“ objasňuje svůj postoj Moravec. „Když, tak chci jít ke včelám, ne do žádné manažerské funkce,“ uzavírá se smíchem a poukazem na svůj koníček.

Celý rozhovor si poslechněte v podcastu Background ČT24 na Spotify, Soundclound, Podcasty Google, Apple a YouTube.