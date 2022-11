Musíte si zvyknout na to, že v médiích pracují i „barevní,“ říkají romští novináři

Urážky od demonstrantů slyší redaktor Richard Samko při natáčení reportáží poměrně často. „Těch věcí bylo hodně. Třeba černá svině, špína, lhář, slušel by ti plyn a takové věci. Nikdy jsem na to nereagoval, protože jsem věděl, že mě ti lidi chtějí vyprovokovat,“ popisuje Samko.

Rasistické nadávky si vyslechl i 17. listopadu při demonstraci proti vládě a České televizi. Slovním útokem na jeho osobu, který publikoval server Romea, se nyní zabývá policie.

Podobný incident ale nebyl v poslední době ojedinělý. Urážky kvůli barvě pleti na redaktora pokřikovali i na protivládní demonstraci 28. září. „Slyšel to kriminalista v civilu, přišel za mnou a ptal se mě, jestli to chci řešit. A já jsem řekl, že ne. Že to nechci řešit. Nechal jsem to být,“ vypráví redaktor ČT. Dodává, že na podobné situace jsou on i jeho kolegové vytrénovaní.

S častými urážkami se setkává i novinář zpravodajského webu iDnes Patrik Banga. Výhružné zprávy mu chodí rovnou do pracovního e-mailu. Lidé mu ale píšou třeba i to, že je příživník a bere sociální dávky. Často také zpochybňují jeho schopnosti a redaktorskou odbornost.

„I když se jako redaktor věnuji nějakému tématu pět, sedm, deset let, tak se stejně dočtu, že tomu nerozumím. A že jediným důvodem, proč to téma můžu dělat, jsou neexistující kvóty, které říkají, že se má zaměstnat určitý počet romských pracovníků ve veřejných institucích. Což mimochodem MAFRA, kde já pracuji, samozřejmě není,“ říká s úsměvem redaktor.