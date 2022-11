Muž v Olomouci rasisticky nadával Romům a jednoho napadl. Soud ho potrestal podmínkou

Útok se odehrál letos v květnu na Dolním náměstí v Olomouci. Dříve trestaný muž před tamní trafikou rasisticky nadával skupině šesti Romů včetně dvou dětí. „Poté na chodníku před pobočkou banky Oberbank, pozorován nejméně třemi osobami, fyzicky napadl poškozeného, který šel za ním pro vysvětlení jeho slov,“ stojí v trestním příkazu, který na začátku října uložil olomoucký okresní soud.

Jednoho Roma obžalovaný muž udeřil do nosu a následně na zemi kopl do hlavy. „Čímž poškozenému způsobil zlomeninu nosních kůstek doprovázenou krvácením z nosu, otok nosu a drobnou tržnou ránu na kořeni nosu,“ dodal soud s tím, že napadaného museli ošetřit v nemocnici.

Soudkyně Andrea Fojtová muže uznala vinným z trestných činů hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, výtržnictví a ublížení na zdraví. Odsoudila ho k devítiměsíční podmínce s rok a půl dlouhou zkušební dobou. Rozhodnutí je pravomocné, muž totiž proti trestnímu příkazu nepodal odpor.

Za útoky na Romy padaly i výjimečné tresty

Justice se v minulosti zabývala řadou útoků na Romy. Čtyři muže sympatizující s hnutím skinheads soud v roce 1996 potrestal za vraždu romského občana ve Žďáru nad Sázavou, hlavní pachatel dostal dvanáctiletý trest. O tři roky později šli tři sypatizanti tohoto hnutí za rasově motivovanou vraždu sedmnáctiletého Roma do vězení na šest a půl až osm let.

Známý je i případ Vlastimila Pechance, který v roce 2001 na diskotéce ve Svitavách ubodal po předchozím slovním napadení třicetiletého Roma. Pražský vrchní soud ho za to poslal na sedmnáct let do vězení.

Několik trestů padlo i kvůli žhářským útokům na obydlí Romů. Soudy většinou rozdávaly podmínky. Nejvážnější byl útok ve Vítkově na Opavsku z roku 2009, za který čtveřice mužů dostala výjimečné tresty ve výši dvacet a dvaadvacet let. Tři lidé při útoku utrpěli zranění, nejvážněji plameny postihly tehdy ani ne dvouletou Natálii. Dítě mělo popáleniny na osmdesáti procentech těla, přežilo díky štěstí i špičkové lékařské práci. Podle lékařů je nyní Natálie zdravá, útok jí ale stále připomínají jizvy po celém těle a narušená psychika.