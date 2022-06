Reportérka Deníku Referendum jako první Češka získala jednu z Evropských novinářských cen

Na projektu oceněném za inovativní přístup se s českým deníkem podílel mimo jiné německý list Tagesspiegel, rakouská veřejnoprávní televize ÖRF, španělský deník El Diario, irský Dublin Inquirer či francouzský Mediapart. Cílem bylo zjistit, jaké společnosti skupují nemovitosti po celé Evropě, kde platí daně a jak ovlivňují život nájemníků.

„Jsou to informace, které tu zásadně chybí a které přitom lidé mají právo znát,“ řekla o projektu oceněná česká novinářka. Spolu s datovým analytikem Jakubem Nakládalem získala a zpracovala údaje o nájemním bydlení v Praze.

Khazalová ve vysílání ČT24 upřesnila, že přímo z Deníku Referendum se na projektu podíleli čtyři lidé, v celé Evropě to pak bylo více než třicet novinářů a datových analytiků. Český tým byl přitom geograficky nejvýchodněji položený, projektu se účastnili hlavně novináři ze západní, jižní a severní Evropy.

Novináři musejí spolupracovat, věří novinářka

„Myslím, že v tématech, jako jsou krize bydlení nebo změny klimatu, musíme překročit hranice národních států a jako novináři spolupracovat. Krize bydlení je jedno z profilových témat Deníku Referendum, věnujeme se mu už nějakou dobu,“ zdůraznila novinářka. Ocenění považuje za potvrzení toho, že podobné projekty mají smysl.

Cena je spojena s finanční odměnou 10 tisíc eur (245 000 korun), které se novináři zapojení do společného projektu rozhodli investovat do své další práce. „Ocenění je velkou satisfakcí pro Deník Referendum, který poslední roky vložil obrovské množství práce do vybudování silného reportážního oddělení, které produkuje obsah evropské úrovně, placeného čtenáři a dostupného všem. V osobní rovině má pro mě největší hodnotu mezinárodní tým, který se nám podařilo v oceněném projektu Města v pronájmu sestavit. Právě v podobných spolupracích vidím budoucnost investigativní žurnalistiky,“ domnívá se Khazalová.