Dodnes nevím, proč Zeman mluvil sprostě. Náhoda to ale nebyla, říká moderátor Pokorný

„Občas se stává, že po třech měsících přestanou mluvit a začnou nám hovořit. A to je pak musím vracet zpátky a říkat jim: mluv normálně, nehovoř,“ popisuje s tím, že rádio je jednoduchý a emoční sdělovací prostředek. „Nemá rádo košatost a oficírnost.“ I on se ale musel novinařinu učit, za důležité označuje zahraniční stáže v 90. letech a setkávání novinářů.

Sám „rozhlasové bardy“, mezi které řadí například Karla Mastného nebo Aleš Vovese, poslouchal při cestě do školy, a to hlavně proto, že na rozdíl od ostatních moderátorů mluvili normálně. A právě to dnes radí začínajícím novinářům.

Jan Pokorný přišel do Československého rozhlasu v roce 1982, aby si splnil povinnou praxi na vysoké škole. Pracovat tam začal o dva roky později. „Nešel jsem do rádia proto, že by mě bavily oficiózní zprávy a průvodci pořady,“ vypráví s narážkou na starší označení moderátorů, kteří podle něj často mluvili jako na schůzích. Jeho ale v rozhlase zaučovali „rozhlasoví bardi“, které vedení rozhlasu během normalizace přesunulo do ranního vysílání, aniž by jim došlo, „že rádio nejvíc boduje ráno“.

Přinejmenším na jeden rozhovor s dnešní hlavou státu Pokorný nikdy nezapomene. V pravidelných Hovorech z Lán totiž Miloš Zeman v listopadu 2014 použil několik vulgarismů včetně názvu ruské punkové skupiny Pussy Riot, který se snažil přeložit do češtiny.

„Znám Miloše Zemana třicet let a nikdy nemluvil sprostě. Má svůj osobitý smysl pro humor, bohatou slovní zásobu a strukturovanou řeč. Všechno, co řekne, by se dalo okamžitě překlopit do písmenek, ale že vám řekne v živém vysílání Českého rozhlasu tohle? To vám chvíli trvá, než se srovnáte,“ zamýšlí se Pokorný nad tím, proč Zeman mluvil sprostě právě na Radiožurnálu.

„Zajímalo by mě, proč to udělal. Dodnes to nevím. Dám ale krk za to, že to nebyla náhoda, protože mluvčí Ovčáček krátce předtím, než to Miloš Zeman řekl, vyťukával něco do mobilu,“ myslí si Pokorný, který si před následujícím rozhovorem se Zemanem řekl, že ho po případném dalším vulgarismu ukončí. „A on zase řekl vulgární slovo, ale v poslední minutě rozhovoru. Kdybych to ukončil, tak by to bylo falešné hrdinství,“ říká.

Od konce ředitelování lépe spí

Nečekaným překvapením byla pro Pokorného i covidová pandemie, na kterou Český rozhlas zareagoval rozdělením novinářů na dva týmy. „Jeden jsme poslali domů, aby se vysílalo i v případě, že někdo onemocní a ostatní budou muset do karantény,“ popisuje s tím, že do pražského studia nechal navézt spacáky, polní lůžka, ledničky, myčky a zásoby jídla. „Nakonec to nebylo potřeba, ale vyzkoušeli jsme si, že i v krizových situacích dokážeme nejen vysílat, ale i zorganizovat případný krizový provoz,“ těší ho.

Pokorný dvakrát šéfoval Radiožurnálu, v roce 2010 byl zahraničním zpravodajem ve Francii a od roku 2016 působil jako ředitel zpravodajství Českého rozhlasu. Z pozice odešel na konci loňského roku, kdy se ho generální ředitel ČRo René Zavoral rozhodl nahradit bývalou šéfkou zpravodajství Primy Jitkou Obzinovou. Ta ale nakonec kvůli kritice stovek zaměstnanců do funkce nenastoupila. Řízením zpravodajství byl pověřen tehdejší šéf Radiožurnálu Ondřej Suchan, který je od května ve funkci oficiálně.

„Lépe od té doby spím. Neprobouzím se v noci s tím, že druhý den půjdu na Radu Českého rozhlasu vysvětlovat něco, co se podle mě vysvětlovat nemusí,“ přiznává Pokorný, který po konci v čele zpravodajství dostal několik nabídek. „Některé byly mimořádně zajímavé, překvapilo mě to. Ale popřel bych sám sebe, protože od začátku říkám, že pokud budou rádio i jeho představitelé chtít, abych tu byl, tak tu chci být. A s nadsázkou říkám, že budu klidně dělat i vrátného,“ usmívá se.