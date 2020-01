Osobní angažovanost generálního ředitele mi přijde moc, říká novinář Rožánek o Zemanově rozhovoru s Xaverem Veselým

Jenže původně to tak podle slov prezidenta Zemana vypadalo. „Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral mi teď navrhl další mediální výstupy s Lubošem Xaverem Veselým, kterého mám rád a těším se na to,“ prohlásil ke konci minulého týdne na Frekvenci 1.

Nejasnosti jsou taky v tom, kdo komu nabídnul, že se rozhovor uskuteční. „Moderátor pořadu pan Veselý požádal našeho pana generálního ředitele, jestli by tlumočil panu prezidentovi pozvání do pořadu,“ tvrdí mluvčí rozhlasu Hošna.

Deníku N ale moderátor Veselý podle jeho reportéra Jana Moláčka vyprávěl opak. „Říkal, že je to nějaký nápad, který vznikl na poradě, jemu to jenom řekli a on řekl, že to bude rád dělat, že už je nějaký termín, kdy by to mělo začít.“

Šéfredaktor serveru Digizone.cz Filip Rožánek kritizuje způsob, jak se k prezidentu Zemanovi dostala nabídka vystoupení v rozhlase. „Mně na tom přijde osobní angažovanost generálního ředitele možná trošku moc. Úplně bych nečekal, že nejvyšší vedení rozhlasu bude zvát hlavu státu i do lifestylového pořadu.“

