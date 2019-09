Těžká doba pro tištěné časopisy. Po Bravu a Maximu končí i Instinkt

Počet prodaných výtisků Instinktu od roku 2014 klesl o pět tisíc. „Ekonomická stránka je neúprosná. V momentě, kdy klesají investice do nákupu inzerce v tištěných médiích, už neměl Instinkt místo na trhu,“ vysvětlil situaci Daniel Köppl z firmy Empresa Media, která časopis vydává.

Podle šéfredaktora časopisu Marketing & Media Ondřeje Féra časopis v poslední době už neměl jasnou cílovou skupinu. „Přišel o celou skupinu čtenářů, kterou na začátku měl, a nevytvořil si novou. Dnes je potřeba nabídnout něco navíc. Nějaký zážitek, něco exkluzivního,“ poznamenal.

Minulostí jsou Bravo, Dívka či Cosmogirl

Z pultů během posledních let zmizely i další časopisy. Kromě bulvárních a lifestylových i ty pro teenagery. Bravo, Dívku nebo Cosmogirl už mladí čtenáři v trafikách nenajdou.

Podle Michala Noska z deníku E15 význam podobných titulů nahrazuje internet. „Všechny drby a zajímavosti ze světa showbyznysu jsou okamžitě dostupné on-line a mladý člověk tak nemá vůbec zájem číst něco, co už dávno ví,“ okomentoval situaci.

Počet prodaných výtisků ale u některých časopisů roste. Zájem je hlavně o ty s televizním programem nebo o ty zaměřené na jednu konkrétní oblast. „Zahrada, cestování, bydlení, spotřebitelská tematika. To, co obsahuje příběhy lidí, bude fungovat vždycky,“ míní Fér. „Budoucnost má každý časopis, který dokáže ze svých čtenářů vytvořit silnou komunitu. To se podařilo třeba časopisu Reportér,“ dodal.

Ze zpravodajských časopisů vzrostl zájem za poslední půlrok jen u týdeníku Respekt. „Jsou tam glosy, názory, poznámky. To je to, co mladší čtenáře táhne,“ myslí si Barbora Osvaldová z katedry žurnalistiky Univerzity Karlovy.