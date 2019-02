Flickr zavádí limit. Kdo má přes tisíc fotek a nezaplatí, přijde o ně

Flickr existuje od roku 2004 a byl jednou z prvních služeb, kam si lidé mohli on-line veřejně ukládat své snímky. Uživatelé si při nahrávání fotografie také mohli sami zvolit, pod jakou licencí bude jejich fotografie možné dále šířit. Jen v září 2010 měl Flickr podle oznámení společnosti sdílet více než pět miliard snímků.

Až dosud svým uživatelům nabízel bezplatně 1 TB prostoru na fotografie. Právě to by se nyní mělo změnit. V bezplatné verzi by nově měli uživatelé dostat prostor jen pro tisíc fotografií.

„Bezplatný terabajt dat z velké části přitahoval uživatele, kteří jen hledali volný úložný prostor pro svá data, nikoliv lidé, kteří by sdíleli lásku k fotografování,“ uvedla společnost na svém blogu. To podle ní způsobilo významný posun charakteru jejich platformy. „Víme, že těm z vás, kteří oceňují živou komunitu, se tento posun nelíbí, a touto změnou chceme docílit toho, aby se Flickr opět zaměřil na podporu interakce,“ dodala firma.

Uživatelé překračující limit si budou muset připravit padesát dolarů ročně

Už v listopadu 2018 na svém blogu zástupci společnosti oznámili, že od 8. ledna 2019 budou bezplatné účty omezeny na tisíc fotografií a videí s tím. V návaznosti na reakce uživatelů se ale společnost rozhodla termín posunout až na březen.

Zástupci Flickeru uvedli, že zmíněná hranice tisíce fotografií většinu uživatelů nijak neovlivní. Přibližně 97 procent z nich totiž limitu nedosahuje. Zbylí uživatelé, kteří ale na Flickeru mají nahráno přes tisíc fotografií, si budou muset pořídit Flickr Pro. V praxi to znamená, že budou muset za službu zaplatit 50 dolarů ročně, jinak o své fotografie přijdou.