Ruská novinářka vyzpovídala Ukrajince poznamenané válkou. Měla jsem noční můry, přiznává

„Podle knih Káti Gordějevové se jednou bude učit historie. Nikoli historie válek, ale historie lidí ve válce. Přečtěte si tuto knihu, neodkládejte to na dobu, až budete dostatečně silní a připravení na četbu. Odložte ji – a zjistíte, že jste bezbranní tváří v tvář zlu, které neustále mění svou podobu,“ doporučuje rusky píšící běloruská spisovatelka a nobelistka Světlana Alexijevičová.

Ukrajinci, kteří odešli do Evropy i do Ruska

Navštívila desítky uprchlických center a táborů v Evropě i v Rusku. Získaná svědectví zveřejnila loni v dokumentu Lidé ve válce. Stopáž snímku dosahuje bezmála ke třem a půl hodinám, i tak se do něj spousta materiálu nedostala. „Měla jsem každou noc noční můry a slýchala v nich ty hlasy. A tak jsem pochopila, že ty příběhy by měly být vyprávěny, a rozhodla se napsat knihu,“ uvedla Gordějevová.

Za svou oblíbenou respondentku označuje Julju z Mariupolu, které zůstala v hlavě střepina poté, co střela zasáhla zahradu u jejího domu. Julja se rozhodla neodejít s rodinou do Evropy, ale do Ruska.

Že takoví uprchlíci skutečně existují a nejde jen o dílo propagandy, Katěrinu Gordějevovou překvapilo. „Díky Julje jsem pochopila motivace těchto lidí. Víte, pro někoho, kdo neumí ani anglicky, je opravdu těžké začít nový život v Evropě,“ míní. Od té doby, co Julja opustila uprchlický tábor, už o ní neslyšela.