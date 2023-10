„Jsem tak blízko bohu, Brahmsovi a Mahlerovi.“ Zemřel dirigent Zdeněk Mácal

Svůj životní sen – dirigování – začal naplňovat na brněnské Janáčkově akademii múzických umění. Poprvé se výrazně zviditelnil v polovině šedesátých let na dirigentských soutěžích ve francouzském Besanconu a v New Yorku. Vedl Moravskou filharmonii v Olomouci a úspěšně spolupracoval s Pražskými symfoniky a Českou filharmonií.

Po odchodu do ciziny dostal pozvání k Berlínské filharmonii, které odstartovalo jeho úspěšné působení v Německu, poskytlo v začátcích finanční zajištění a přineslo další umělecké příležitosti.

V zahraničí působil Mácal také v Nizozemsku, Švýcarsku a od roku 1982 především ve Spojených státech. Vystupoval s Královskou filharmonií v Londýně, s Vídeňskými symfoniky či se symfonickými orchestry v Chicagu a Bostonu. Deset let byl šéfem Milwaukee Orchestra. Se Symfonickým orchestrem New Jersey nahrál téměř celé Dvořákovo symfonické dílo. Prosazování české hudby považoval za povinnost každého českého dirigenta.

„Jestli zítra umřu, můj život byl naplněn do posledního momentu. Já jsem prožil tolik obrovských, nezapomenutelných okamžiků, za které jsem nesmírně rád. Splnilo se mi to, co jsem si v mládí snil. Je to požehnání,“ vyznal se před třinácti lety.