Zemřel textař Eduard Krečmar, napsal hity pro Gotta či Přenosilovou

Inspirace ženami stála i za textem Hvězdičko blýskavá, který Krečmar složil pro Petra Nováka na jeho hudbu. „Myslel jsem na jednu holku, manekýnu, která s ním chodila, ale než se to natočilo, tak jsem zjistil, že chodí už s někým jiným, ale na tu to prý sedělo taky,“ prozradil později textař.

Přenosilovou znal navíc z tehdejší pražské scény. Stejně jako začínajícího Karla Gotta. „Tenkrát se mi ozval, zpíval ještě v kavárnách, potřeboval texty. Zavolal a moje maminka říkala: 'To je takový slušný chlapec', tak jsem mu něco napsal,“ prozradil Krečmar.

Na Ochranném svazu autorském (OSA) má Krečmar zaregistrovaných 1684 textů, nejčastěji spolupracoval se skladatelem Angelem Michajlovem. K nejznámějším písním z Krečmarovy dílny patří Až na vrcholky hor, Boty proti lásce, Malinká či Jen se hádej. Poslední zmíněná skladba existuje dokonce ve dvou verzích, do repertoáru ji zařadil Karel Gott i Waldemar Matuška.

Další příležitosti dala Krečmarovi éra malých divadel v šedesátých letech. Společně s Pavlem Vrbou napsal recitál Listy důvěrné pro Martu Kubišovou, Helenu Vondráčkovou a Václava Neckáře v divadle Rokoko. Po revoluci svými texty opatřil divadelní muzikály, jako byla Pomáda, Babylónská věž, Náměsíční sonáta, Klec bláznů, Kristián či Kocour v botách.

„Napsali jsme spolu úspěšné muzikály Jack Rozparovač a Don Juan a prožili mnoho krásných dní. Jeho texty slýcháme ze všech rádií každý den a bude tomu tak ještě dlouho, protože jich napsal hodně,“ uvedl moderátor Martin Hrdinka, který o smrti Eduarda Krečmara z pověření textařovy rodiny informoval.

Písně k filmům i pro kapelu Sputnici

Psal také texty písní k filmům – Bylo čtvrt a bude půl, Metráček, Tvář pod maskou, Údolí krásných žab či Zlatovláska. Rovněž je autorem českých textů k animovaným filmům Lví král, Pocahontas či Shrek. „Je to moc příjemná práce, i když stejně náročná jako u nějakého tenora,“ říkal. Věnoval se i tvorbě pro děti, zejména na zvukových nahrávkách se skladatelem Zdeňkem Bartákem.

V mládí Krečmar na pódu sám vystupoval. Koncertoval s rokenrolovou kapelou Sputnici v době, kdy po maturitě na gymnáziu pracoval jako dělník. Název skupiny vybraný podle sovětské družice posloužil v padesátých letech mimo jiné jako krytí pro hraní americké muziky. Ke Sputnikům patřil tehdy i pozdějí frontman Olympicu Petr Janda.

„Ze začátku jsem taky zpíval, hlavně písničky Cliffa Richarda, fanouškové mi říkali 'Cliffe', byl jsem na to pyšný, ale jen do doby, než jsme si ušetřili na magnetofon a slyšel jsem své zpívání, jak jsem byl hrozně falešný,“ vzpomínal Krečmar na své začátky v hudebním šoubyznysu. Jako profesionální textař na volné noze se živil od poloviny šedesátých let.