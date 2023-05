Festival ve Varech zahájí Russell Crowe, ve znělce si zahrál Johnny Depp

Russell Crowe je držitelem Oscara za svou zřejmě nejslavnější roli – Gladiátora. Na prestižní ocenění byl nominován i za herecké výkony ve dvou snímcích inspirovaných skutečnými osudy. V dramatu Insider: Muž, který věděl příliš mnoho ztvárnil biochemika a whistleblowera Jeffreyho Wiganda, ve filmu Čistá duše hrál matematika Johna Forbese Nashe.

„Bohatá filmografie Russella Crowea dokazuje jeho mnohotvárný herecký talent napříč žánry,“ připomíná karlovarský festival. Crowe si zahrál v historickém dramatu Bídníci, válečném snímku Cesta naděje, psychologickém příběhu Otcové a dcery či filmovém komiksu Muž z oceli. K českým návštěvníkům kin se naposledy dostal letos v dubnu jako hororový Papežův vymítač.

Karlovarský festival na počest Russella Crowea promítne historický dobrodružný snímek Master a Commander: Odvrácená strana světa, který Peter Weir natočil přesně před dvaceti lety.

Do Varů přijíždí ale i jako muzikant. Hudební kariéru rozvíjí Crowe od osmdesátých let, kdy nahrál první sólový singl I Want To Be Like Marlon Brando. Na festivalu zahraje s kapelou Indoor Garden Party, která je pokračováním spolupráce s kanadským hudebníkem Alanem Doylem. Festivaloví návštěvníci uslyší Indoor Garden Party naživo na zahajovacím koncertě 30. června.