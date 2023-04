Russell Crowe vymítá v kinech ďábla. Jeho roli inspiroval hlavní vatikánský exorcista

Někteří údajnou posedlost zlými duchy považují za pouhou středověkou pověru. Mýtus, který lze snadno vysvětlit psychickými nebo psychiatrickými problémy. Otec Gabriele Amorth v rozhovoru pro BBC podotkl, že po lidech, kteří za ním přicházeli, žádal, aby si přinesli lékařský posudek.

„Pomoc u něj hledalo obrovské množství lidí a většinu z nich odkázal do péče lékaře nebo psychologa. Jejich trápení mělo logické vysvětlení. Ale byly i případy, které vysvětlit nedokázal,“ říká producent filmu Doug Belgrad.

Padesát tisíc vymítání

Amorth údajně provedl přes padesát tisíc vymítání ďábla. Své zkušenosti sepsal do knih, jež se staly bestsellery. Spíše než o soubor strašidelných příběhů se autor pokusil nabídnout analýzu hrozeb, kterou by démoni jako ztělesnění zla mohli představovat.

„Je jedním z těch lidí, kteří fungují v rámci nějaké instituce, ale víceméně jednají sami za sebe – člověk, který narušuje zaběhlé představy a zpochybňuje status quo,“ říká o Amorthovi režisér Julius Avery. „To obdivuji. Po celou dobu svého působení ve funkci hlavního exorcisty Vatikánu byl velmi kontroverzní – nebál se hovořit otevřeně. Je to velmi zajímavý člověk.“

Rodák ze severní Itálie chtěl vstoupit do církve už jako sedmnáctiletý, kněz, s nímž se tenkrát radil, mu ale doporučil, ať nejprve nasbírá životní zkušenosti. Amorth po vypuknutí druhé světové války nastoupil do italské armády, ale brzy přeběhl k partyzánům, aby bojoval proti fašistům. „To se zdá být pro jeho povahu typické. Zpochybňoval autority, instituce a bojoval za to, čemu věřil,“ poznamenal producent.