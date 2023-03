Sendvič s ruskou propagandou, nebo boj proti diktaturám? Oscar pro Navalného ne všechny těší

Navalnyj Oscara věnoval lidem bojujícím s diktaturami

Vyjádřil se tímto způsobem také k rozhodnutí akademiků ocenit Oscarem dokument, jehož je protagonistou. Zažertoval, že je jako vždy poslední, ke komu se taková informace dostala. O vítězích filmových cen slyšel v ruském rozhlase, kde ale kategorii dokumentů vůbec nezmínili.

Že mezi oceněnými je i snímek Navalnyj, se jeho hrdina dozvěděl až při videohovoru s právníkem. „Řekl: 'Váš film získal Oscara!' 'A co?' zeptal jsem se. Jako by ta slova do tohoto světa ani nepatřila, ale na druhou stranu je tady všechno tak divné a šílené, že mám pocit, jako by to byl jediný svět, do kterého patří,“ cituje vězněného politika twitterový účet pod jeho jménem.

1/12 A few words on the Oscar from the guy who's always the last to find out. — Alexey Navalny (@navalny) March 15, 2023

Navalnyj dodává, že prestižní ocenění sice zcela jde za tvůrci dokumentu, nikoliv za ním, ale přesto svůj příspěvek věnuje „upřímným a odvážným lidem na celém světě, kteří den co den nacházejí sílu postavit se monstru diktatury a jejímu stálému společníkovi – válce“.

Sendvič jako zbytek ruské opozice

Nepřímo se tak dotkl aktuálního konfliktu na Ukrajině napadané ruským agresorem. Nicméně udělování Oscarů vedlo k připomínce dřívějšího Navalného postoje ohledně poloostrova Krym, když ho v roce 2014 anektovalo Rusko.

Opozičník tehdy řekl, že si nemyslí, že by Krym byl sendvič, který by se dal předávat tam a zpět. Dlouhodobě také prohlašoval, že kdyby se stal prezidentem, uspořádal by poctivé referendum, v němž by se obyvatelé Krymu vyjádřili, ke které zemi chtějí patřit. Minulý měsíc však změnil přístup a uvedl, že Rusko musí respektovat hranice Ukrajiny z roku 1991.

Komentáře o krymském sendviči po Oscarech Navalnému vrátil starosta ukrajinského Lvova Andrij Sadovyj. „Navalnyj je sendvič zabalený ve svačinové krabičce, kterou vozí po světě jako příklad toho, že v Rusku stále existuje opozice,“ napsal Sadovyj na Twitteru s poznámkou, že to zavání ruskou propagandou, kterou nyní načichla i soška Oscara.

Existují ruské vlivy v Hollywoodu?

Obavy z ruských vlivů v Hollywoodu rozdmýchala také už několik dní před slavnostním udílení výzva ukrajinské organizace Ukrainian World Congress (UWC). Žádala oscarovou akademii, aby výslovně odmítla filmy financované „ruskými oligarchy nebo jinými podporovateli genocidní války Ruska proti Ukrajině“.

Kritika se konkrétně týkala nominace blockbusteru Top Gun: Maverick, jehož financování vede k ruskému miliardáři Dmitriji Rybolovlevovi. Jako „tichý společník“ měl svými penězi podpořit ale i další filmy, třeba ze série Mission: Impossible.

Akademii filmového umění a věd, jež Oscary organizuje, tak úplně nevychází snaha soustředit se na film a držet se stranou od politiky. Takovou snahou se aspoň vysvětluje, proč Akademie opakovaně odmítla na ceremoniálu proslov ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského. Jeho slova, zprostředkovaná videopřenosem, přitom na řadě významných kulturních akcí už zazněla.